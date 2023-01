Einsatz auf der A 60 : Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei von Prüm bis nach Wittlich

Prüm/Wittlich Die Polizei Prüm hat am Freitag einen betrunkenen Autofahrer verfolgt. Auf der A 60 wollte er sich zunächst einer Kontrolle entziehen. Immerhin schaffte er es bis nach Wittlich.

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, wurde der Polizeiinspektion Prüm am gleichen Tag ein Audi A 4 gemeldet, dessen Fahrer einen Unfall an einer Verkehrsinsel in der Prümer Wenzelbachstraße verursacht haben sollte. Anschließend sei er durch Niederprüm gefahren und ständig mit den Rädern an den Bordstein gestoßen. Schließlich sei er, teils mitten auf der Fahrbahn, teils auf dem Randstreifen, in Richtung A 60 gefahren. Eine Streife der Polizei Prüm konnte den Audi auf der A60 in Fahrtrichtung Wittlich ausfindig machen. Auf die Anhaltezeichen der Beamten reagierte der Fahrer jedoch nicht und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.