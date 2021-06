Polizei : Autofahrer bei Unfall verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Daun (red) Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Kelberg war nach Mitteilung der Polizei am Montag kurz vor 23 Uhr in Daun auf der Schulstraße in Richtung Bitburger Straße unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet nach links und kollidierte dort mit einem Poller.

