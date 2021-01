Blaulicht : Betrunkener Autofahrer verursacht hohen Schaden in Trier-Ruwer

Betrunkener Autofahrer verursacht hohen Schaden in Trier-Ruwer

Trier Ein 44-jähriger Mann aus der Region Trier hat am Sonntag, 3. Januar, gegen 23.50 Uhr unter starkem Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Die Polizei schnappte ihn auf einem Baum.

Der Mann befuhr mit seinem Auto die Straße „Auf Schwarzfeld“ aus Richtung Trier-Ruwer kommend in Richtung Eitelsbach. Im Verlauf der schmalen Fahrbahn geriet er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links und kollidierte dort mit einem geparkten Auto. Ein aufmerksamer Anwohner konnte nach dem Unfallknall aus dem Fenster seiner Wohnung beobachten, wie der Unfallverursacher, der alleine in seinem Auto war, zu Fuß in Richtung des Flusses Ruwer flüchtete.