Blaulicht : Mann fährt mit über 1,9 Promille in Hillesheim

Hillesheim (red) Nachdem er deutlich mehr getrunken hatte als erlaubt, war ein 59-Jähriger am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr mit dem Auto in Hillesheim unterwegs. Das teilte die Polizeiinspektion Daun am vergangenen Mittwoch mit.

Beamte der Dauner Polizei, die den Fahrer kontrollierten, stellten sofort fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,9 Promille.

Der 59-Jährige musste daraufhin seinen Führerschein abgeben und wurde umgehend zur Blutalkoholuntersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.