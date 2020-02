Blaulicht : Betrunkener fährt Böschung mit Lieferwagen hinab

Foto: TV/Klaus Kimmling

Salmtal Ein 42-jähriger Lieferwagenfahrer wollte am Samstag, 29. Februar, gegen 0.05 Uhr in Salmtal vom Lidl-Parkplatz auf die Straße fahren. Dabei fuhr er allerdings nicht auf der Straße, sondern eine Böschung hinunter und kam in einer großflächigen Hecke vor dem Edeka-Markt zum Stillstand.

