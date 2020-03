Ohne Führerschein unterwegs : Betrunkener fährt gegen Brückegelände in Wasserbilligerbrück

Wasserbilligerbrück Ein 23-Jähriger ist am Freitagmorgen gegen das Brückengeländer am Grenzübergang Wasserbillig gefahren. Er hatte keinen Führerschein und war alkoholisiert.

Kurz vor der Grenze zu Luxemburg ist bei einem Unfall in der Nacht zu Freitag hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 23-Jährigergegen 3.50 Uhr mit seinem dunkelgrauen Mercedes auf der B 49 von Igel kommend in Richtung Wasserbillig gefahren. In der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Grenzübergang sei dem Luxemburger ein dunkler BMW aus Richtung Luxemburg kommend auf seiner Fahrspur entgegengekommen, so dass der 23-Jährige nach rechts ausweichen musste. Dabei habe der junge Mann die Kontrolle über sein Auto verloren und sei anschließend gegen das Brückengeländer gefahren. Der BMW-Fahrer habe seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von irund 75 000 Euro. Da der Mann alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er hat keinen Führerschein, so die Polizei.