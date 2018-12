später lesen Polizei Betrunkener fährt über Kreisel, Auto überschlägt sich FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr in der Kreisstadt. Ein 31-Jähriger aus Daun, der nach Angaben der Polizei mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut absolut fahruntüchtig war, fuhr mit seinem Auto auf der Leopoldstraße in Richtung Bonner Straße.