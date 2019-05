Polizei : Betrunkener Fahranfänger auf Kollsionskurs

Die Polizei im Einsatz. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Nordrhein-Westfalen sorgte in der Nacht auf Samstag gleich für zwei Verkehrsunfälle in Gerolstein. Von Lissingen kommend, fuhr er gegen 0.35 Uhr am Kreisverkehr Sarresdorfer Straße/Raiffeisenstraße zunächst gegen ein Verkehrsschild und beschädigte dieses.

