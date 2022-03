Blaulicht : Betrunkener in Bitburg schlägt Delle in Polizei-Streifenwagen

Bitburg Am Freitagvormittag ereignete sich in der Nähe des Bitburger ZOB ein Zwischenfall, bei dem ein Mensch verletzt und ein Streifenwagen der Polizei beschädigte. Was passiert war.

Am Freitagvormittag, 24.März, gegen 10:15 Uhr wurde die Polizei Bitburg zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) gerufen. In einer dortigen Einrichtung sei ein stark alkoholisierter Bewohner auffällig geworden, teilt die Polizei mit. Der Mann habe sich aggressiv verhalten und sich nicht behandeln lassen wollen.

Bereits beim Eintreffen der Streife sei der Verantwortliche auf den Streifenwagen zugegangen und habe unvermittelt mit seiner Faust auf die Motorhaube eingeschlagen. Der Mann sei daraufhin durch die eingesetzten Beamten am Streifenwagen fixiert worden, so die Polizei weiter.

Während der Fesselung habe der Mann zweimal mit seinem Kopf gegen den Streifenwagen geschlagen, berichtet die Polizei, weshalb er anschließend zu seiner eigenen Sicherheit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes auf den Boden gesetzt wurde.