Kontrolle verloren Betrunkener kracht in parkende Autos

Zu einem Unfall kam es am frühen Sonntagmorgen auf der Rodterstraße in Schleidweiler. Ein betrunkener Autofahrer ist mit voller Wucht gegen ein parkendes Auto gerast. Der Fahrer wurde verletzt. An beiden Wagen entstand Totalschaden. Die Rodterstraße musste während der Bergungsarbeiten vollgesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Schleidweiler und Rodt, das DRK und die Polizei Schweich.