Polizei : Betrunkener LKW-Fahrer bleibt in der Eifel auf Feldweg stecken

Giesdorf Ein 40-jähriger LKW-Fahrer aus Osteuropa hat am Montag gegen 22 Uhr versucht, seinen Sattelschlepper auf der L 5 bei Giesdorf zu wenden. Dazu bog er in Fahrtrichtung Schönecken mit seinem Sattelschlepper in einen Feldweg ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Das Zugfahrzeug sank in dem seichten Gelände ab und blieb stecken. Der Sattelauflieger blieb auf der Straße stehen und blockierte diese.

Ein Atemalkoholtest der Polizei beim Fahrer ergab einen Wert von über drei Promille Atemalkohol. Sein Führerschein wurde sichergestellt und bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sattelschlepper musste nach Angaben der Polizei von einer Bergefirma geborgen werden. Dazu war die L 5 vier Stunden nur eingeschränkt befahrbar. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Der Sattelschlepper wies über die gesamte rechte Seite, Zugfahrzeug und Auflieger, einen frischen Leitplankenschaden auf. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass mit dem Fahrzeug vor dem Wendemanöver ein Verkehrsunfall verursacht worden ist und sich der Fahrer mit seinem Gespann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Er selbst konnte zu der möglichen Unfallstelle keine Angaben machen.

Nach Angaben des Fahrers war er von Norddeutschland Richtung Frankreich unterwegs. Er habe sich verfahren. Deshalb habe er wenden wollen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr mit zuvor begangener Verkehrsunfallflucht. Im Einsatz war die Straßenmeisterei Prüm und die Polizei Prüm.