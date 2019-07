Unfall : Betrunkener Radfahrer stürzt

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wittlich Einen verletzten Radfahrer auf dem Radweg an der Landesstraße 52 Richtung Altrich meldeten Passanten am Samstag gegen 18.35 Uhr der Polizei Wittlich. Bei Eintreffen vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer offensichtlich wegen erheblichen Alkoholkonsums überhaupt nicht mehr in der Lage war, das Fahrrad sicher zu fahren.

Daher sei es wohl zu dem Sturz gekommen, so die Polizei.