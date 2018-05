später lesen Trier Betrunkener Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall und flüchtet Teilen

Twittern

Teilen



Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr wurde der Polizei von Rettungssanitätern eine verletze Person in der Domänenstraße in Trier gemeldet. Neben dem Mann befand sich ein mit Blut verschmiertes Zweirad. red