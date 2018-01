später lesen Blaulicht Betrunkener schläft nach nervöser Autofahrt am Steuer ein FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Twittern

Teilen



Ein betrunkener Autofahrer hat seinen Wagen am Straßenrand in Mainz abgestellt und ist bei laufendem Motor eingeschlafen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnten die Beamten den 40 Jahre alten Mainzer erst durch mehrfaches Klopfen an die Autoscheibe wecken. dpa