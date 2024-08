Kontrolle verloren Betrunkener Teenager rast mit Auto von Fahrbahn

Zu einem Unfall kam es am frühen Sonntagmorgen auf der B50 bei Hinzerath. Ein betrunkener 19-Jähriger verlor auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und flog aus einer Kurve, meldet die Polizei. Der Wagen kam in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Am Wagen entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.