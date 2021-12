Bettenfeld Blaulicht im Ortsgebiet von Bettenfeld im Kreis Bernkastel-Wittlich. Dort waren am Mittwochabend mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz.

Am Mittwoch, den 29. Dezember wurde in Bettenfeld ausgelaufenes Heizöl festgestellt. Die Feuerwehr ist daraufhin in die Holzbeulstraße ausgerückt. Am frühen Abend war zunächst noch unklar, wo genau der Gefahrstoff ausgetreten ist.