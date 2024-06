Mehrere Unfälle Verletzte Motorradfahrer in Lissingen und Bettenfeld

Zwei Unfälle, fast zur gleichen Zeit. Ein Motorradfahrer war am Samstag, 8. Juni, um 18.55 Uhr auf der L16 von Deudesfeld in Richtung Bettenfeld unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 66-Jährige laut der Polizei die Kontrolle über seine Maschine. Die Behörden sprechen von einer zu hohen Geschwindigkeit als Ursache. Der Fahrer rutschte mit seinem Motorrad in den Straßengraben. Die Maschine war „nicht mehr fahrbereit“, der Mann wurde leicht verletzt.