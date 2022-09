Bernkastel-Wittlich : 58-jähriger Motorradfahrer bei Unfall gestorben

Foto: TV/Friedemann Vetter

Ein Motorradfahrer ist am Freitag in der Eifel gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben.

Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Sturz bei Bettenfeld (Kreis Bernkastel-Wittlich) tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann war am Freitag gegen 17:30 Uhr auf der K 11 unterwegs. Nach einem Überholvorgang habe er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt. Dabei habe er sich so schwerwiegende Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete laut Polizei zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachten an.