Blaulicht : Mauer lädiert und fortgefahren

Foto: Fritz-Peter Linden

Bettenfeld Die Polizei Wittlich sucht einen unbekannten Fahrer, der am Donnerstag in Bettenfeld Unfallflucht beging, nachdem er in der Tannenstraße gegen eine Mauer geraten war.

Der Unfall geschah zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr in der Tannenstraße: Dabei beschädigte nach Angaben der Polizei ein vermutlich größeres Fahrzeug ein Mauerteil vor einer Grundstückseinfahrt. Der Fahrer machte sich davon.