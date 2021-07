Blaulicht : Auf Rollsplit gestürzt: Verkehrsunfall mit zwei Motorradfahrern bei Bettenfeld

Bettenfeld Zwei Motorradfahrer sind bei einem Unfall in der Nähe von Bettenfeld verletzt worden. Grund dafür war Rollsplit – auf den allerdings mit Schildern hingewiesen wird.

Der holländische Unfallverursacher befuhr in einer Gruppe von vier Motorradfahrern die K11 in Fahrtrichtung Großlittgen. Der Unfallgegner befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung in einer Gruppe von fünf Motorradfahrern. Aufgrund von Rollsplitt kam der Unfallverursacher in einer scharfen Rechtskurve zu Fall, wobei er auf die Gegenfahrbahn rutschte.