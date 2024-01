Kontrolle verloren Traktor mit Güllefass stürzt Abhang hinunter

Bettingen · Bei einem Unfall auf der K12 bei Bettingen am Donnerstagnachmittag stürzte ein Landwirt mit seinem Traktor mehrere Meter in die Tiefe. Die geladene Gülle entleerte sich in einen angrenzenden Bach. Ein Beifahrer wurde leicht verletzt.

25.01.2024 , 18:44 Uhr

Bei einem Unfall auf der K12 bei Halsdorf am Donnerstagnachmittag stürzte ein Landwirt mit seinem Traktor mehrere Meter in die Tiefe. Foto: Polizei Bitburg