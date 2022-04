Blaulicht : Gegen Hauswand geprallt und geflüchtet

Beuren In Beuren ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Der Verursacher flüchtete.

Wie die Polizei mitteilte, kam es im Zeitraum zwischen dem 6. und dem 8. April zu der Unfallflucht in der Hauptstraße. In Höhe der Hausnummer 34 kam ein unbekanntes Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenwand des dortigen Gebäudes. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Anhand der Spurenlage nimmt die Polizei an, dass der Schaden durch ein größeres Fahrzeug verursacht wurde, etwa einen Bus, einen Pritschenwagen oder ein ähnliches Kraftfahrzeug.