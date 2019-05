Prozess : Bewährungsstrafe für Promille-Schulbusfahrer

Saarburg Eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, Sozialstunden und Führerscheinentzug: Das ist die Strafe des Amtsgerichts Saarburgs für den Mann, der volltrunken Kinder zur Schule in Freudenburg hat. Eine mündliche Verhandlung gab es nicht.

Insgesamt wäre der 56-Jährige seine Fahrerlaubnis so mindestens vier Jahre los. Entzogen wurde sie ihm schon direkt nach der Fahrt am 12. November. Laut Schmitz entscheidet die Führerscheinstelle nach Ablauf der Sperrfrist, ob sie dem Mann doch wieder eine Fahrerlaubnis gibt. „Es wäre gut, wenn sie ihr Ermessen sehr vorsichtig ausübt“, sagt der Richter. Das Busunternehmen hatte dem 56-Jährigen nach dem Vorfall gekündigt, weshalb Sozialstunden statt einer Geldstrafe vorgesehen sind. Noch ist der Strafbefehl nicht rechtskräftig. Der Mann könnte noch Einspruch einlegen. Dann würde es doch noch zur mündlichen Verhandlung kommen.

Die Polizei hatte den 56-Jährigen am 12. November an der Grundschule in Freudenburg kontrolliert und eine Atemalkoholkonzentration von 3,4 Promille gemessen. Die Blutalkoholprobe ergab fast 2,5 Promille (der TV berichtete). Dabei gelten für Bus- und Taxi-Fahrer in Deutschland noch strengere Regeln als für andere Verkehrsteilnehmer. Wer einen Personenbeförderungsschein hat, muss sich laut der entsprechenden Verordnung im Dienst an die Null-Promille-Grenze halten. Für andere Fahrer von Kraftfahrzeugen gilt ein Höchstwert von 0,5 Promille.