Trier Schockminuten für Kunden im Hornbach-Baumarkt in Trier: Dort hat ein Mann mit gezogener Waffe den Laden überfallen und Geld gefordert. Schüsse sind gefallen.

Gegen 10.15 Uhr stürmte ein maskierter junger Mann in den Markt in der Nikolas-Theis-Straße. Mit einer Pistole bewaffnet bedrohte er das Personal und forderte Geld. Das Personal händigte eine unbekannte Menge an Bargeld an den Täter aus.