Die Polizei sucht Zeugen Bewaffneter Raubüberfall in Gerolstein – die Polizei fahndet nach dem Täter

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in Gerolstein am Dienstagabend kurz vor Ladenschluss ist der Täter weiter flüchtig. Der Unbekannte hatte, nachdem kein Kunde mehr im Laden war, diesen um 17.55 Uhr betreten, eine Pistole gezogen und die Mitarbeiterin aufgefordert, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen. Da die Kasse wegen des bevorstehenden Ladenschlusses jedoch bereits verschlossen und gesichert war, befahl der Mann der Mitarbeiterin, ihm ihr privates Bargeld auszuhändigen. Sie leerte ihr Portemonnaie und überreichte das Geld. Laut Polizei 20 Euro. Daraufhin flüchtete der Täter die Hauptstraße nach unten in Richtung Brunnenplatz, danach verlor sich seine Spur.