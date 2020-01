Kostenpflichtiger Inhalt: Spektakulärer Unfall : Bewohner kocht in Küche Kaffee - Auto kracht in Wohnhaus in Hohensonne

Spektakulärer Unfall in Hohensonne: Ein Auto ist in eine Hauswand gekracht, der Bewohner wurde zwischen Trümmerteilen eingeklemmt, konnte sich aber retten. Foto: Florian Blaes

Hohensonne Großes Glück hatte am frühen Donnerstagmorgen ein Mann in Hohensonne (Verbandsgemeinde Trier-Land): Ein Auto krachte in die Wand seines Wohnhauses und verfehlte ihn nur knapp.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Etwa 100 Meter entfernt vom Unfallort war ein anderer Mann kurz zuvor in sein Auto gestiegen, um Brötchen einkaufen zu fahren. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte der Fahrer mit seinem Wagen wenig später gegen ein bergabwärts gelegenes Haus, neben einer Kreuzung und in der Nähe eines Kinderspielplatzes.

Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie laut Polizei den Fahrer verletzt und zunächst nicht ansprechbar im Auto. „Die Feuerwehr stellte sicher, dass der Fahrer nicht eingeklemmt ist – was auch der Fall war – und unterstützte den Rettungsdienst bei dessen Maßnahmen“, sagt Christian Otto, Pressesprecher der Feuerwehr Trier-Land. „In dem Wohnhaus hatte der Besitzer ein großes Glück! Er war gerade in der Küche damit beschäftigt, Kaffee zu kochen, als das Auto links neben ihm eingeschlagen ist“, erklärt Otto. Der Wagen habe den Anwohner dabei nur knapp verfehlt. Allerdings sei er zunächst von Trümmerteilen eingeklemmt worden, habe sich aber mit Hilfe seiner Frau aus der Küche retten können.

Spektakulärer Unfall in Hohensonne: Ein Auto ist in eine Hauswand gekracht, der Bewohner wurde zwischen Trümmerteilen eingeklemmt, konnte sich aber retten. Foto: Florian Blaes

Der Fahrer kam nach notärztlicher Versorgung in ein Trierer Krankenhaus. Der Hausbesitzer wurde ebenfalls verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden. Das Gebäude und die Küche wurden erheblich beschädigt. Während des Einsatzes blieb die Kapellenstraße in Hohensonne gesperrt.