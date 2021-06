Feuerwehr im Einsatz, Kripo ermittelt : 72-Jähriger kommt bei Wohnhausbrand in Kanzem ums Leben

Foto: TV/Roland Morgen

Kanzem Traurige Nachricht am Dienstagmorgen: Ein Mensch ist laut Polizei bei einem Feuer in seinem Wohnhaus in Kanzem ums Leben gekommen. Hier sind alle bisher bekannten Infos:

Beim Brand eines Einfamilienhauses am frühen Dienstagmorgen, 15. Juni, in Kanzem ist laut Mitteilung der Polizei Trier ein Mensch ums Leben gekommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde das Feuer gegen 7.20 Uhr von einem vorbeifahrenden LKW-Fahrer bemerkt und gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei und erster Rettungskräfte stieg bereits starker Rauch aus dem Gebäude. Ein Eindringen in das Haus war zunächst nicht möglich.

Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen.

In einem Zimmer des Hauses fand man die Leiche eines Mannes. Es dürfte sich hierbei, so vermutet die Polizei, um den 72-jährigen Bewohner handeln. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich der Mann alleine in dem Haus. Das Haus wurde durch das Feuer beschädigt.

Zur Höhe des Sachschadens und der Brandursache gibt es noch keine belastbaren Erkenntnisse.

Die Kripo Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.

(red)