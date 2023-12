Blaulicht Frau löscht Wohnungsbrand selbst

Bleialf · (red) Zu einem Zimmerbrand kam es am ersten Weihnachtstag um 9.12 Uhr in einer Privatwohnung eines Mehrparteienhauses in Bleialf. Die alleinige Bewohnerin konnte den Brand im Wohnzimmer selbst löschen und die Wohnung eigenständig verlassen.

26.12.2023 , 12:56 Uhr

