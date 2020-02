Selbstschutz : Bewohnerin vertreibt Einbrecher in Trier

Bewohnerin vertreibt Einbrecher in Trier

Trier Eine Triererin hat laut Polizei erfolgreich einen Einbrecher dabei gestört, in ihre Wohnung einzudringen. Der unbekannte Täter ließ bei dem Vorfall am Freitag offenbar vor Schreck eine wichtige Spur zurück.

Nach bisherigen Ermittlungen hat sich ein Unbekannter bereits am Freitag, 31. Januar, gegen 9.10 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Matthiasstraße in Trier-Süd verschafft. Dort hebelte er im Treppenhaus eine Wohnungseingangstür auf.