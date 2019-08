Kriminalität : Beziehungsstreit eskaliert in Wittlich: 23-Jährige tot

Wittlich Schockierendes Gewaltverbrechen am Wochenende in Wittlich: Ein Beziehungsstreit am frühen Samstagmorgen zwischen einem 26-jährigen Mann und seiner 23-jährigen Freundin endete tödlich für die junge Frau.

Wie die Staatsanwaltschaft Trier am Montag bekanntgegeben hat, ermittelt sie gegen den 26-Jährigen wegen Totschlags. Im Zuge des Streits soll der Mann seine Freundin über eine Terrassen-Brüstung gestoßen haben. Die Frau stürzte rund neun Meter in die Tiefe, erlitt durch den Sturz ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und starb schließlich am Sonntag, so die Staatsanwaltschaft.

Zu den Hintergründen der Tat erklärt die Staatsanwaltschaft Trier: „Der Beschuldigte lebte seit Anfang Juli 2019 in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wittlich bei seiner 23-jährigen Freundin.“ Am Freitagabend sei das Paar in den Wittlicher Stadtpark gegangen. Hier soll es zwischen beiden zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in dessen Folge sich der 26-Jährige von seiner Freundin getrennt habe. Der Mann sei daraufhin in die Wohnung gegangen, habe seine Reisetasche gepackt und habe das Anwesen verlassen.

„Nachdem die junge Frau wieder in die Wohnung zurückgekehrt war, suchte der Beschuldigte gegen 23.30 Uhr das Anwesen auf. Da er über keinen Haustürschlüssel verfügte, klingelte er bei Mitbewohnern des Hauses, die ihm die Haustür öffneten. Anschließend wollte der alkoholisierte Beschuldigte sich Zutritt in die in der zweiten Etage gelegene Wohnung seiner Freundin verschaffen. Da die Wohnungsinhaberin die Wohnungstür verriegelt hatte, klopfte der Beschuldigte vehement gegen die Tür, um in die Wohnung hineingelassen zu werden. Nachdem die Geschädigte sich geweigert hatte, die Tür zu öffnen und den Beschuldigten aufforderte zu gehen, trat der Beschuldigte die Wohnungstür ein“, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

In der Folge sei es in der Wohnung gegen 0.15 Uhr zunächst zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden gekommen, die sich dann aus der Wohnung auf die Terrasse verlagerte. Dort habe der 26-Jährige die Frau dann wie eingangs beschrieben über die Brüstung gestoßen. Die Frau erlitt durch den Sturz ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, wurde ins Krankenhaus gebracht und starb am Sonntag.