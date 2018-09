später lesen Polizei Bibliobox beschädigt Teilen

Im Bereich des Jugendzentrums Saarburg am Bahnhof kam es in der Nacht zum Sonntag zwischen Mitternacht und 3 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Ziel war laut Polizei die Bibliobox an der Stirnseite des Bahnhofsgebäudes.