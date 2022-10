Von der Straße abgekommen : Schwerer Unfall in Bickendorf - Zwei Menschen werden verletzt (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 14 Bilder Schwerer Unfall in Bickendorf

Bickendorf Nach bisherigen Informationen hat sich am Morgen in Bickendorf ein schwerer Unfall ereignet. Dort ist ein Auto in eine Böschung gekracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siko Agentur/MRA

Bei dem schweren Unfall in Bickendorf am Mittwochmorgen sollen nach bisherigen Angaben mindestens zwei Menschen verletzt worden sein.

Ein Auto sei dort von der Straße abgekommen und in eine Böschung gekracht.