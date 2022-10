Blaulicht : Diebe stehlen Werkzeuge von Baustelle in Biewer

Foto: dpa/Fabian Strauch

Unbekannte sind in den letzten Tagen in ein Haus in Biewer eingebrochen, welches momentan renoviert wird. Die Täter haben zahlreiche Werkzeuge gestohlen.

Im Zeitraum von Sonntag, 02.10.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 04.10.2022, 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein aktuell unbewohntes Gebäude in der Biewerer Straße in Trier-Biewer. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch einen Hintereingang Zugang zum Gebäude und entwendeten sämtliche Werkzeuge, die auf der Baustelle gelagert waren. Der Gesamtschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.