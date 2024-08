Unfall bei Esch Motorrad kommt von der Fahrbahn ab - Biker schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, kam am Mittwoch gegen 6.40 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Motorrad aus bislang unbekannten Gründen in Höhe von Esch von der Fahrbahn der A 1 ab und prallte gegen eine Betonabtrennung. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die A 1 für ca. anderthalb Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Schweich die Polizei Wittlich, die Autobahnmeisterei Wittlich, die Feuerwehr Hetzerath sowie der Rettungsdienst.