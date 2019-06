Biker stirbt in der Eifel noch an Unfallstelle

Heilbach Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Luxemburg ist am Montag auf der L 10 zwischen Neuerburg und Krautscheid tödlich verunglückt.

Er kam gegen 15 Uhr bei Heilbach beim Überholen in einer Kurve von der Straße ab und stürzte so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die L 10 war während der Unfallaufnahme gesperrt.