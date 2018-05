Biker stürzt und wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend auf der L 46 bei Trier-Quint gestürzt. Er wurde schwer verletzt. Von Agentur Siko

Zu dem Unfall kam es am Montagabend gegen 17.20 Uhr auf der L 46 Quintbach. Ein Biker war auf der Landstraße zwischen Wolfskaulenweiher und Kaiserhammerweiher unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme war die L 46 einseitig für den Verkehr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Am Motorrad entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich sowie das DRK Ehrang mit Notarzt.