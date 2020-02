Bildergalerien zum Hochwasser in der Region Trier

Region Durch den enormen Dauerregen der Nacht zum Dienstag und der vergangenen Tage haben viele Bäche und Flüsse das Wasser nicht mehr aufnehmen können, und es kam zu schweren Überflutungen. Allein im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier waren mehr als 550 Einsatzkräfte beteiligt. Hier gibt es Fotos zu den einzelnen Orten.

Aach Den 1100-Einwohner-Ort in der Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land hat es mitunter am schlimmsten betroffen. Hier war am späten Abend kein rein- und rauskommen mehr möglich. Der Aacherbach und der Klinkbach sind über ihre Ufer getreten und wie ein reißender Strom durch den Ort geflossen.