Gasleitung bei Bohrung beschädigt Gasleck in Binsfeld: 28 Gebäude evakuiert – Bauarbeiter im Krankenhaus

Gasalarm in Binsfeld: Am Donnerstag, 20 Juni, gegen 14 Uhr wurden zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land und Umgebung alarmiert. Bei einer Spülbohrung vor einem Privathaus in Binsfeld wurde nach Angaben der Polizeiinspektion Wittlich eine Gasleitung beschädigt.