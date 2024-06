Gasleitung bei Bohrung beschädigt Gasleck in Binsfeld: Bauarbeiter im Krankenhaus

Binsfeld · In der Gemeinde Binsfeld in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gab es am Donnerstag einen Gasalarm. Bewohner im Umkreis von 100 Metern wurden evakuiert. Was passiert ist.

21.06.2024 , 10:36 Uhr

10 Bilder Gasleitung in Binsfeld beschädigt – 28 Häuser evakuiert 10 Bilder Foto: Steil TV

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich