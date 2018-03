Vulkaneifel: Autofahrer flieht vor Kontrolle - und verunglückt im Wald

Ihr Name

Der 28-Jährige aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll war am Viehmarktplatz in Hillesheim vor der Polizei geflüchtet. Auf seiner Fahrt Richtung Birgel - über die B421 - bog der Flüchtige in einen Waldweg ein - der allerdings laut Polizei eisglatt und mit Schnee bedeckt war. Tief im Wald, nahe der K47, geriet der Fahrer mit seinem Auto ins Rutschen und rollte einen acht Meter tiefen Hang links vom Weg herunter. Das Auto kippte um, der leicht verletzte Mann konnte sich selbst aus seinem Auto befreien.

Bei der Kontrolle des Mannes stellte die Polizei fest, dass der 28-Jährige keinen Führerschein besitze, das Auto mit falschem Kennzeichen versehen worden und obendrein nicht zugelassen sei. Der Flüchtende habe zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestalten. Außerdem sei ein „verbotener Gegenstand“ - gemeint sind damit Schlagstöcke oder lange Messer - im Auto gefunden worden, deswegen erwartet den Mann nun auch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Details nannte die Polizei auf Nachfrage nicht.

Der Verletzte wurde durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht, das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Um den Abschlepport zu erreichen, musste die Straßenmeisterei Gerolstein zunächst die Fahrstrecke bis zum Unfallort räumen.