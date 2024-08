Kreis Birkenfeld Betrug mit „Glas-Wasser-Trick“: Verdächtige fuhren Auto mit BKS-Kennzeichen

In diesem Zusammenhang gibt die Kripo Idar-Oberstein folgende grundsätzliche Verhaltenstipps: Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt. Schließen Sie in jedem Fall die Wohnungstür hinter sich, wenn Sie ein Glas Wasser holen. Bitten Sie den Unbekannten auf keinen Fall in Ihre Wohnung. Reichen Sie das Wasser zur Wohnungstür hinaus. Bei Zweifeln informieren Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.