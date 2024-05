Blaulicht Knallgeräusche in der Nacht: Kriminelle sprengen Geldautomaten

Gegen 3 Uhr waren mehrere Anwohner in der Hauptstraße aufgrund von Knallgeräuschen geweckt worden, wie die Polizei mitteilt. Nach der Sprengung flüchteten ersten Zeugenaussagen zufolge drei maskierte Personen mit Bargeld in unbekannter Höhe in einer dunklen Limousine, vermutlich der Marke Audi, in Richtung Autobahn 62. Eintreffende Polizeikräfte konnten vor Ort das schwer beschädigte Gebäude, welches zu wohn- und geschäftszwecken genutzt wird, feststellen.