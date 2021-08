Blaulicht : Unfallflucht: Auto verschwindet nach Zusammenstoß mit Motorrad

Birkenfeld Es gab wohl Probleme mit der Vorfahrt, woraus letztlich der Unfall entstand. Einer der Beteiligten machte sich auf und davon, während der andere verletzt zurück blieb.

Am Montag, 01. August 2021, gegen 13:56 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich (Am Zimmerbach/Saarstraße) in Birkenfeld eine Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Motorrads und eines Pkw. Nach den bisherigen Erkenntnissen missachtete der Pkw-Fahrer im Kreuzungsbereich die Vorfahrt des auf der übergeordneten Straße (Saarstraße) befindlichen Motorradfahrers. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und wurde hierbei leichtverletzt.