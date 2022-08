Trockenheit : Trotz Waldbrandgefahr Lagerfeuer an der Grillhütte in Birresborn entzündet

Trotz Waldbrandgefahr Lagerfeuer an der Grillhütte in Birresborn entzündet

Birresborn Drei junge Erwachsene haben trotz der hohen Waldbrandgefahr ein Lagerfeuer an der Grillhütte in Birresborn entzündet. Durch den Funkenflug hätte laut Polizei jederzeit ein Waldbrand entstehen können.

Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, haben sich am Dienstagabend, 16. August, drei junge Erwachsene an der Grillhütte in Birresborn getroffen. „Hier hatten sie in einer Wäschetrommel ein Feuer entfacht. Aufgrund der massiven Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahrenstufe hätte hier durch Funkenflug jederzeit ein Waldbrand entstehen können“, schreibt die Polizei weiter. Gegen die jungen Erwachsenen wurde nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.