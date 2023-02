Blaulicht : 16-Jähriger am Bitburger Busbahnhof zusammengeschlagen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Mehrere Unbekannte haben am Freitagabend einen Jugendlichen am Bitburger Busbahnhof verprügelt. Was zu dem Vorfall bekannt ist.

Der 16-Jährige hielt sich am Freitagabend gegen 21.20 Uhr am Busbahnhof in Bitburg auf, als fünf männliche auf den Jugendlichen zukamen und laut Polizei grundlos auf ihn einschlugen. Warum ist noch ungeklärt.