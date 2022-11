Zeugen gesucht : Brutales Vorgehen gegen 17-Jährigen - Jugendlicher am Bitburger ZOB zusammengeschlagen

Bitburg Der Täter ist noch unbekannt. Doch die Polizei sucht ihn, weil er am Mittwochnachmittag am Busbahnhof in Bitburg einen Jugendlichen zusammengeschlagen haben soll.

Auf dem ZOB in Bitburg ist es laut Polizei am 9. November gegen 17.15 Uhr zu einer Körperverletzung gegen einen 17-jährigen Jugendlichen gekommen. Dieser soll durch einen bislang unbekannten Täter zu Boden geschlagen worden sein. Als sich der Jugendliche am Boden befand, wurde durch den aggressiven Täter weiter auf ihn eingetreten. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.