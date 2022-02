Polizei : 28-Jähriger randaliert mit Holzstock an Spielplatz in Bitburg - zuvor verletzte er schon einen Mann

28-Jähriger randaliert mit Holzstock an Spielplatz in Bitburg - zuvor verletzte er schon einen Mann

Bitburg Die Polizei erhielt eine Reihe von Notrufen. Dabei ging es um einen Mann, den sie bereits früher am Tag gesucht hatte. Er randalierte bei einem Spielplatz, auf dem sich viele Kinder und Eltern aufhielten.

Am Samstagnachmittag, den 26. Februar, wurde die Polizeiinspektion Bitburg zunächst gegen 16.25 Uhr über Notruf darüber informiert, dass eine männliche Person gewaltsam in eine Wohnung in der Eifelstraße in Bitburg eindringen wollte. Der Wohnungsinhaber wurde hierbei körperlich attackiert und leicht verletzt. Zudem wurde die Wohnungstür beschädigt. Trotz sofortig eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter zunächst nicht festgestellt werden.

Mann randaliert mit Holzstock an einem Spielplatz in Bitburg

Ab 17.15 Uhr gingen dann eine Vielzahl an Notrufen bei der Polizeiinspektion ein, in welchen ein aggressiver Mann mit einem großen Holzstock gemeldet wurde, welcher wahllos auf Gegenstände im Bereich des Spielplatzes Maximiner Wäldchen an der Echternacher Straße in Bitburg einschlagen soll. Auf dem Spielplatz befanden sich zu diesem Zeitpunkt eine Vielzahl an Kindern mit ihren Eltern.