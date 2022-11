Ermittlungen laufen : Fahrer flüchtet in Bitburg vor der Polizei und lässt Auto nach Geisterfahrt an der Autobahn zurück

Fahrer flüchtet in Bitburg vor der Polizei und lässt Auto nach Geisterfahrt an der Autobahn zurück

Bitburg Am Abend wurde der Rastplatz Nimstal-Ost an der A 60 gesperrt. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Fahrer, der dort nach seiner Flucht verschwunden ist.

Am Mittwoch, 23. November, entzog sich ein Pkw der Marke Audi in der Kölner Straße in Bitburg einer Verkehrskontrolle. Er missachtete die Anhaltesignale eines Streifenwagens und flüchtete über die B 51 in Richtung A 60.