Blaulicht : Alkoholisierte Gruppe bedroht nachts Passanten in Bitburg – Polizei wird bei Durchsuchung fündig

Alkoholisierte Gruppe bedroht nachts Passanten in Bitburg – Polizei wird bei Durchsuchung fündig

Bitburg Die Polizei wurde schnell informiert, nachdem es zu einem Vorfall in Bitburg gekommen ist. Die Beamten konnten die mutmaßlich verantwortlichen finden und einer Kontrolle unterziehen.

Am Mittwochmorgen, 3. August wendet sich gegen 00:45 Uhr eine Person an die Polizei Bitburg und teilt mit, dass er sowie ein weiterer Geschädigter soeben von drei Personen aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus beleidigt sowie bedroht worden sei. Darüber hinaus habe einer der drei Personen mit einer Luftdruckwaffe in die Luft geschossen, ohne die beiden Geschädigten unmittelbar damit zu bedrohen.