Betrunkene Fahrer in Bitburg gestoppt Erst Alkohol am Steuer, dann Führerschein bei der Polizei

Ein 19-jähriger Fahrer ist in der Nacht zu Samstag kurz nach Mitternacht in der Brückenstraße in Trier mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt. Laut Polizei hatte der junge Mann offenbar im betrunkenen Zustand zuvor die Kontrolle über sein Auto verloren: Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.